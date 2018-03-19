مقتل امرأة أمريكية في حادث لسيارة ذاتية القيادة عائدة لشركة أوبر

قتلت امرأة في ولاية أريزونا الأمريكية في حادث هو الأول من نوعه، لسيارة ذاتية القيادة تعود لشركة أوبر الشهيرة.

ووفقاً لما أوردت شبكة إيه بي سي 15، نقلاً عن الشرطة، فقد صدمت المركبة، التي كانت في وضعية القيادة الذاتية السيدة في مدينة تمبا بولاية أريزونا صباح الاثنين، وتوفيت السيدة الأمريكية إثر جراحها في وقت لاحق في المستشفى.

ويبدو أن هذا الحادث هو الأول الذي يقتل فيه أحد المشاة بسبب دعسه بسيارة ذاتية القيادة، والتي توصف بأنها بديل أكثر أمناً من السيارات التقليدية.

وقال شركة أوبر في بيان وجيز إنها تتعاون مع السلطات في التحقيقات التي تجريها حول الحادث الذي لم تعلم ملابساته بعد.