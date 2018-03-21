"الشيوخ الأمريكي" يرفض مشروع قرار لوقف دعم واشنطن للتحالف العربي باليمن

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، ضد مشروع قرار يدعو لوقف الدعم العسكري الذي تقدمه واشنطن للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

يأتي ذلك في وقت يجري فيه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان زيارة للولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن مجلس الشيوخ رفض محاولة دفع الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للسعودية في عملياتها باليمن.

وأضافت أن 55 عضوًا في المجلس صوتوا ضد مشروع القرار، مقابل تأييد 44 آخرين.

وكان مشروع القرار الذي تقدم به الأعضاء مايك لي (جمهوري) وبيرني ساندرز(مستقل) وكريس مورفي (ديمقراطي)، يطلب من ترامب سحب أي قوات أمريكية في اليمن في غضون 30 يومًا ما لم يحاربوا القاعدة.

ويبرّر مقترحو مشروع القرار خطوتهم بأن الجيش الأمريكي يساعد السعودية ودول أخرى في حربهم ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، دون أخذ إذن الكونغرس، بحسب شبكة " سي إن إن" الأمريكية.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.