ترامب يفرض عقوبات تجارية على الصين "لسرقة التكنولوجيا الأمريكية"

يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس عقوبات اقتصادية ضد الصين، بسبب تشجيعها انتهاك الملكية الفكرية وسرقة التكنولوجيا من الشركات الأمريكية، على ما أعلن مسؤول في البيت الأبيض.

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن الإجراءات الجديدة تأتي بعد سنوات من المباحثات مع الصين بشأن هذه القضية، والتي فشلت في تغيير موقف بكين.

وتشمل عقوبات ترامب فرض رسوم جمركية على الصادرات الصينية إضافة إلى إجراءات أخرى.

وتقضي العقوبات بفرض رسوم جمركية تصل إلى ما بين 30 مليار و60 مليار دولار على الصادرات الصينية الى الولايات المتحدة، فضلا عن قيود على الاستثمار هناك.