اعترف جون بولتون، المستشار الجديد للأمن القومي الأمريكي، بعلاقة منظمة "بي كا كا" بتنظيم "ب ي د/ي ب ك/ الإرهابيين في سوريا.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن مساء الخميس، إقالته مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، هربرت مكماستر، من منصبه، وتعيين سفير بلاده السابق لدى الأمم المتحدة، جون بولتون خلفًا له.

وفي مقابلة له على قناة فوكس نيوز، في 14 آذار/مارس الجاري، حول عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين السورية، واحتمالية توسعها باتجاه مدينة منبج غربي الفرات، أشار بولتون إلى عدم وجود إستراتيجية أمريكية واضحة في هذا الخصوص، قائلًا إنّ "واشنطن وجدت نفسها بين تركيا حليفتها في الناتو وب ي د/ي ب ك الشريك في محاربة تنظيم داعش الإرهابي".

وفي رده على سؤال المحاور: "ماذا نفعل مع أكراد سوريا"؟ اعترف بولتون بوجود علاقة بين تنظيم "بي كا كا" الإرهابي وتنظيم "ب ي د/ي ب ك"، قائلاً إن "مواصلتنا دعم ي ب ك، هي مواصلة لإستراتيجية أوباما الناقصة في سوريا".