ترامب يستعد لطرد دبلوماسيين روس رداً على هجوم غاز الأعصاب في لندن

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطرد عدد من الدبلوماسيين الروس من واشنطن، رداً على هجوم غاز الأعصاب على جاسوس روسي سابق في لندن، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ عن مصدرين مطلعين على القضية.

وبحسب المعلومات، وافق ترامب على توصيات مستشاريه في هذا الصدد، فيما سيعلن عن هذه الإجراءات الاثنين القادم على الأغلب، على الرغم من أن قرار ترامب هذا قد لا يكون نهائياً.

وأضافت المصادر أن ترامب مستعد للتحرك، إلا أنه يريد التأكد من أن حلفاءه الأوروبيين سيقومون باتخاذ إجراءات مماثلة ضد روسيا.

وناقش ترامب أمس الجمعة هذه التحركات مع عدد من المسؤولين في إدارته، وعلى رأسهم وزير الدفاع جيمس ماتيس ومستشار الأمن القومي ماكماستر وسفير الولايات المتحدة في موسكو جون هانتسمان.