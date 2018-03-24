مئات الآلاف يتظاهرون في واشنطن احتجاجاً على العنف المسلح

خرج مئات الآلاف، معظمهم من الشباب الأمريكيين، في مظاهرات حاشدة اليوم السبت في العاصمة الأمريكية واشنطن للاحتجاج على العنف المسلح في البلاد، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على مجزرة مدرسة باركلاند بولاية فلوريدا.

وشهدت مدرسة مارغوي ستونمان دوغلاس العليا قيام شاب في التاسعة عشرة من عمره يوم 14 شباط/ فبراير الماضي بقتل 14 شاباً وثلاثة من الكبار.

وتوقعت الشرطة أن يصل عدد المشاركين في مظاهرة "مسيرة من أجل حياتنا" في واشنطن، إلى ما لا يقل عن نصف مليون شخص، وبذلك تكون واحدة من أكبر الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الأمريكية في تاريخها الحديث.

ونسق هذه الاحتجاجات الناجون من مذبحة مدرسة مارغوري ستونمان دوغلاس الثانوية، وتهدف إلى كسر جمود تشريعي يعرقل منذ وقت طويل تشديد القيود المفروضة على الأسلحة. وأصبحت حوادث إطلاق النار الجماعي شائعة الحدوث في المدارس والجامعات الأمريكية.

ومسيرة واشنطن هي واحدة ضمن أكثر من 800 حدث من المقرر تنظيمها على مستوى العالم. وقالت جماعة (إيفري تاون فور جن سيفتي) المعنية بفرض قيود على الأسلحة إن من المتوقع تنظيم احتجاجات في الولايات المتحدة تمتد من سان كليمنت في كاليفورنيا حتى نيويورك وباركلاند.

وحظي الطلبة المسؤولون عن تنظيم المسيرة بالإشادة كما تلقوا تبرعات نقدية من عشرات المشاهير. وقال الممثل جورج كلوني وزوجته أمل محامية حقوق الإنسان، اللذين تبرعا بمبلغ 500 ألف دولار، إنهما سيشاركان في مسيرة واشنطن.