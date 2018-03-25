آلاف الأمريكيين يتظاهرون للمطالبة بتعديل قانون السلاح

تظاهر مئات الآلاف من الأشخاص في أنحاء متفرقة من الولايات المتحدة، السبت، وذلك من خلال مسيرات حاشدة؛ للمطالبة بتشديد قوانين حيازة السلاح في البلاد.

ونظمت المظاهرات تحت شعار "مسيرة من أجل حياتنا"، استجابة لدعوة الطلبة الناجين من حادثة إطلاق النار على مدرسة "مارغوي ستونمان دوغلاس" الثانوية بولاية فلوريدا في فبراير/شباط الماضي.

وشملت المظاهرات عدة مدن، أبرزها واشنطن، فيلادلفيا، ونيويورك، وشيكاغو، ولوس أنجلوس.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"الأمريكية، أن الناجين من مذبحة المدرسة نظموا الحملة بهدف مطالبة الكونغرس بحظر بيع الأسلحة.

وطالب المتظاهرون بتشديد قوانين حيازة الأسلحة مثل تلك التي استخدمت في "مذبحة فلوريدا"، كما دعوا إلى تشديد الفحص في بيانات مشتري الأسلحة.

ويأتي تنظيم المظاهرة، بعد مرور أكثر من شهر على مجزرة مدرسة "مارغوي ستونمان دوغلاس" الثانوية في مدينة باركلاند بفلوريدا.

وقُتل في الحادثة 14 من تلاميذ المدرسة، و3 من الكبار، برصاص شاب مسلح، يوم 14 فبراير الماضي، بحسب ما أعلنته جهات أمنية أمريكية.

ووقع الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، ميزانية إنفاق تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، تشمل تعديلات طفيفة على فحوصات بيانات مبيعات السلاح، وتكفل مساعدة المدارس في التصدي للعنف المسلح.