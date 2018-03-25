أمريكا.. ترامب يوقع قانونا يمنع مساعدة الفلسطينيين

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، تقارير تحدثت فيها عن قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوقيع على ما يسمى بقانون "فورس" الذي يمنع وزارة الخارجية الأمريكية من تحويل مساعدات للفلسطينيين.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية إنه في خطوة دراماتيكية لمعاقبة السلطة الفلسطينية، "وقع الرئيس دونالد ترامب، يوم الجمعة، على قانون تايلور فورس الذي يمنع وزارة الخارجية الأمريكية من تحويل مساعدات للفلسطينيين، طالما كانت السلطة تحول مخصصات لعائلات المخربين الذين قتلوا وأصابوا إسرائيليين".

وتمت المصادقة على هذا القانون، صباح الجمعة في مجلس الشيوخ، بعد حوالي ثلاثة أشهر من تمريره في مجلس النواب الأمريكي، في أعقاب التوصل إلى اتفاق بين الحزبين يقضي بدمجه في إطار مشروع الميزانية المؤقتة بقيمة 1.3 مليار دولار للحكومة الفيدرالية.

وحتى الليلة قبل الماضية لم يكن من الواضح ما إذا كان ترامب سيوقع على الميزانية لأنها تشمل، أيضا، تمويل برنامج لاستيعاب أطفال المهاجرين الذي يريد ترامب إلغاءه، ولكن في النهاية وقع ترامب على الميزانية وعلى قانون تايلور.

وسمي هذا القانون باسم تايلور فورس، نسبة إلى الطالب الأمريكي الذي كان أيضاً ضابطاً في الجيش الأمريكي، والذي قتل في يافا في آذار/ مارس 2016، على يد فلسطيني نفذ عملية طعن بالقرب من ساحة الساعة.

ويسود التقدير بأن هذا القانون سيؤثر على مئات الملايين من الدولارات المخصصة للمنظمات غير الحكومية العاملة في السلطة الفلسطينية، على الرغم من أن وزارة الخارجية بدأت بالفعل بتقليص بعض المبالغ المحولة بسبب المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن تبلغ وزارة الخارجية الكونغرس قريبا حول كيفية تنفيذ القانون.