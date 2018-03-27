تحقيق أمريكي يكشف تقديم الإمارات رشى لمسؤولين في الكونغرس لاستهداف قطر

كشفت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عن أن إليوت برويدي المقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلقى ملايين الدولارات من جورج نادر مستشار ولي عهد أبو ظبي، ثم وزّع تبرعات كبيرة على أعضاء بالكونغرس حين كانوا يدرسون تشريعا يستهدف فرض عقوبات على قطر.

وقالت الوكالة في تقرير لها أمس الاثنين إنها علمت عبر تحقيق لها أن نادر حوّل 2.5 مليون دولار إلى برويدي، أكبر جامع تبرعات لصالح ترامب، عبر شركة كندية في أبريل/ نيسان 2017، لتمويل جهود تفضي إلى اتخاذ موقف أميركي متشدد ضد قطر.

وأضافت أنه بعد شهر من ذلك قام برويدي برعاية مؤتمر في واشنطن لمحاولة ربط قطر بالإرهاب، وخلال المؤتمر تحدث النائب الجمهوري إد رويس رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب وأعلن أنه بصدد تقديم تشريع سيؤدي إلى تصنيف قطر دولة داعمة للإرهاب.

وذكرت أسوشيتد برس أنه في يوليو/ تموز 2017، أي بعد شهرين من تقديم رويس هذا التشريع المقترح، أعطى برويدي رويس 5400 دولار كمنحة دعائية، وهو الحد الأقصى الذي يجيزه القانون.

وكان ذلك المبلغ جزءاً من نحو ستمئة ألف دولار وزعها برويدي على أعضاء جمهوريين في الكونغرس ولجان سياسية جمهورية منذ أن بدأ حملته لاستصدار تشريع يستهدف قطر، وذلك بحسب تحليل أسوشيتد برس لتقارير الإفصاح المالي.

وقالت الوكالة إن برويدي حين كان يقوم بتلك الجهود لاستصدار التشريع لم تكن شركته "سيركينوس" تقوم بأي أعمال مع الإمارات، لكنها حصلت لاحقا على عقد إماراتي تزيد قيمته على مئتي مليون دولار في يناير/كانون الثاني 2018.