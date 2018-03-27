ماتيس يؤكد أن بلاده تريد أن ترى خروج إرهابيي "بي كا كا" من سنجار

قال جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تريد أن ترى إرهابيي منظمة "بي كا كا" يغادرون سنجار في العراق، واصفا وجود المنظمة بأنه تهديد في تلك المنطقة.

وكانت المنظمة الإرهابية قد أعلنت انسحابها من الإقليم الشمالي الغربي يوم الجمعة، حيث أعربت تركيا عن تصميمها على توسيع نطاق عملية غصن الزيتون من شمال غرب عفرين إلى شمال العراق.

وذكرت وكالة أنباء "فرات"، وهي مجموعة إعلامية معروفة بصلاتها بالمنظمة الإرهابية، أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية تسحب مقاتليها منذ أن "وصلت إلى هدفها" بتقليص داعش من المدينة، كما ادّعت الوكالة.

وفي منتصف عام 2014، تمكن تنظيم "بي كا كا" الإرهابي من تأسيس موطئ قدم في سنجار بحجة أنه كان يحمي المجتمع اليزيدي المحلي من داعش الإرهابية.

جاءت تصريحات ماتيس وسط تزايد التوترات بين تركيا والولايات المتحدة حول دعم الأخيرة لتنظيم "ب ي د" الإرهابي.

كما قال ماتيس إنه متفائل بشأن مستقبل علاقات الولايات المتحدة مع تركيا "على الرغم من الخلافات الحساسة في سوريا" كما قال.

لكنه أكد أن الخلافات لم تؤثر على الحوار بين الدولتين، قائلا:"لقد كنا دائما معا في أصعب الأوقات".