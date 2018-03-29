"باتريوت" منظومة صاروخية صنعت في أمريكا وفشلت في كل العالم

أثار فشل منظومة باتريوت الصاروخية الأمريكية في اعتراض صواريخ أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن صوب السعودية، تساؤلات كبيرة حول جدوى تلك المنظومة وفعاليتها.

ففي 25 مارس، أطلقت جماعة الحوثي في اليمن سبعة صواريخ على الرياض. وأكدت السعودية عمليات الإطلاق وأكدت أنها نجحت في اعتراض جميع السبعة، لكن هذا الأمر لم يكن صحيحًا. ليس لأن شظايا الصواريخ المتساقطة على الرياض أدت إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين، لكن لا يوجد أي دليل على أن المملكة العربية السعودية اعترضت أيا من تلك الصواريخ.

وقد أظهرت مقاطع مصورة نشرت في وسائل الإعلام الاجتماعي، بطاريات باتريوت في السعودية تطلق صواريخ اعتراضية. لكن ما تظهره مقاطع الفيديو هذه لا يعتبر نجاحًا. إذ إن أحد الصواريخ المعترضة ينفجر بشكل كارثي بعد الإطلاق، بينما ينفجر الآخر في الجو وتتناثر شظاياه على الأرض لتحدث الأخرى انفجارا آخر.

وفي جميع الحالات، كان من غير المحتمل أن يتم إسقاط الصواريخ بعيدا عن التجمعات السكانية، على الرغم من تصريحات المسؤولين بعكس ذلك. حتى إن هيكل الصاروخ المعترض ورأسه الحربي كانا عادة ما يسقطان في الرياض أيضا. وأظهرت تسجيلات نشرت في وقت سابق أحد الصواريخ الحوثية قد سقط على بعد مئات الأمتار من المبنى رقم 5 في مطار الملك خالد الدولي في الرياض. تلاه تسجيل آخر انتشر على وسائل التواصل الاجتماعية أيضا، يظهر آثار انفجار صاروخي حوثي وقد دمر تقريبا أحد وكالات هوندا في البلاد. في كلتا الحالتين، كان من الواضح، أنه على الرغم من التصريحات السعودية الرسمية، فإنه لم يتم إسقاط أي صاروخ بالفعل.

يطرح هذا الأمر تساؤلا مشروعا، هل منظومة الباتريوت قوية وفعّالة؟

يقول الخبير الأمريكي جيفري لويس، إنه قد لا تكون المنظومة الصاروخية مصممة لاعتراض صواريخ من طراز برق وبركان التي يطلقها الحوثيون على السعودية، لكن في الحقيقة فإنه لا يوجد أي دليل واحد على أن المنظومة قامت باسقاط أي منها ولو لمرة، وهذا يثير شكوكا كبيرة. موضحا أن المنظومة ربما حظيت بسمعة ممتازة في حرب الخليج بعد أن اعترضت 45 صاروخ سكود من أصل 47 أطلقت على الكويت آنذاك.

وأوضح الخبير العسكري المصري محمد طلبة لسبوتنيك في وقت سابق، أنه إذا تم إطلاق عدد من الصواريخ الهجومية على عدد من الأهداف في توقيت واحد، ستصبح منطومة "باتريوت" عاجزة عن صد هذا الكم من الصواريخ، فالمنظومة يمكنها تدمير 50 في المئة، أو أكثر أو أقل وستصل باقي الصواريخ إلى أهدافها، لأن هذا النظام الدفاعي الصاروخي له قدرة معينة لا يمكنه تجاوزها.