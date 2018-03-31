ترامب يجمد مساعدات بقيمة 200 مليون دولار لمناطق "ي ب ك" بسوريا

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب أصدر تعليمات بتجميد مساعدات قدرها 200 مليون دولار مخصصة لإعادة إعمار مناطق يسيطر عليها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في سوريا.

وبحسب مسؤولين أمريكيين تحدثوا للصحيفة، فإن البيت الأبيض يدرس دور الولايات المتحدة في مستقبل سوريا، وإن قرار تجميد المساعدات المذكورة جاء في إطار هذا التقييم، وبالتزامن مع تصريح ترامب حول انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

وذكرت الصحيفة أن وصول مكافحة تنظيم داعش في سوريا إلى طريق مسدود، دفع الرئيس الأمريكي إلى اتخاذ هذا القرار.

وكان وزير الخارجية الأمريكي المقال ريكس تيلرسون تعهد خلال اجتماع التحالف الدولي لمكافحة داعش في الكويت فبراير/ شباط الماضي بتخصيص 200 مليون دولار لإعادة إعمار مناطق سيطر عليها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" بدعم من التحالف الدولي.

والخميس الماضي قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن قوات بلاده "ستغادر سوريا قريبا جدا، ونترك الأطراف الأخرى تهتم بالأمر".

وأضاف ترامب، في كلمة ألقاها في مدينة ريتشفيلد بولاية أوهايو: "سنترك سوريا بعد أن هزمنا داعش 100%. لقد هزمناهم بوتيرة سريعة".

وقال ترامب: "أنفقنا سبعة تريليونات دولار في الشرق الأوسط. هل تعلمون ما الذي حصلنا عليه لقاء ذلك؟ لا شيء"، متعهداً تركيز الإنفاق الاميركي في المستقبل على خلق وظائف وبناء بنية تحتية في بلده.