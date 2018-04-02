ريكس تيلرسون يختفي من الموقع الإلكتروني للخارجية الأمريكية

أزيلت كافة المعلومات المتعلقة بوزير الخارجية الأمريكي المقال ريكس تيلرسون من الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث دخل قرار إقالته - بتغريدة من الرئيس دونالد ترامب - حيز التنفيذ أمس السبت.

اختفى رابط "وزير الخارجية تيلرسون" من الصفحة الرئيسية بالموقع في المساء، واستبدل برابط "وزير الخارجية" بدون تحديد.

عند النقر على الرابط، فإنه يؤدي إلى صفحة بها معلومات عن نائب وزير الخارجية جون سوليفان، الذي أصبح قائما بأعمال الوزير اليوم الأحد الموافق الأول من إبريل/ نيسان.

كما يؤدي النقر على روابط خطابات وزيارات تيلرسون إلى معلومات خاصة بسوليفان.

بينما الرابط المتعلق بالسيرة الذاتية لوزير الخارجية الأمريكي رقم 69 يؤدي إلى رسالة مفادها "عذرا، لا يمكن العثور على هذه الصفحة."

وقد أقال ترامب تيلرسون بتغريدة على تويتر في 13 مارس/ آذار الماضي، لكن تفعيل القرار لم يكن رسميا حتى 31 مارس/ آذار.