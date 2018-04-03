الولايات المتحدة تؤسس قاعدتين عسكريتين في منبج

شرعت الولايات المتحدة الأمريكية في تأسيس قاعدتين عسكريتين في منبج السورية الواقعة تحت سيطرة إرهابيي تنظيم ب ي د/ ي ب ك الذراع السوري لتنظيم بي كا كا الإرهابي.

وأفادت مصادر محلية مطلعة أن القوات الأمريكية شرعت في توسيع نقطتي مراقبة بالقرب من قرية دادات شمالي منبج.

وأضافت المصادر أن القاعدة الأولى ستنشأ جنوب شرقي قرية دادات على بعد 8 كم من نهر ساجور الذي يفصل بين خط جبهة منبج ومدينة جرابلس التي تم تحريرها من داعش في إطار عملية درع الفرات.

وأشارت المصادر إلى أن القاعدة الثانية يتم إنشاؤها قرب مزرعة النعيمية على بعد 4 كيلومترات من المنطقة نفسها، لتصبح بذلك أقرب قاعدة أمريكية لمناطق درع الفرات.

وتمتلك الولايات المتحدة حاليا، ثلاث نقاط مراقبة في قرى توخار وحلونجي ودادات في الشمال الغربي السوري.

وتطالب تركيا الولايات المتحدة بتنفيذ تعهدها بسحب عناصر ي ب ك الإرهابي من منبج ومناطق شرق الفرات وتسليم المنطقة لأصحابها الحقيقيين.