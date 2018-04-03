ترامب: حان الوقت لرؤية القوات الأمريكية خارج سوريا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه حان الوقت لسحب قوات بلاده من سوريا، مشيراً إلى أنه لم يتم اتخاذ القرار بعد.

وأضاف ترامب في تصريحات، اليوم الثلاثاء، أنه سيناقش الأمر قريباً جداً مع وزير الدفاع واعداً باتخاذ قرار "سريع جداً" بخصوص الموضوع.

وأشار ترامب إلى أن بقاء القوات الأمريكية في سوريا أمر مكلف للغاية.

وأضاف ترامب أنه على المملكة العربية السعودية أن تتحمل النفقات إذا ارادت بقاء القوات الأمريكية في سوريا.

وحول علاقات بلاده مع روسيا قال ترامب أنه من الممكن إجراء حوار جيد مع نظيره الروسي بوتين، مشيراً إلى أنه من الجيد إقامة علاقات جيدة مع موسكو

وكان ترمب، أعلن الخميس الماضي، أن القوات الأميركية ستغادر "قريبا جدا" . قائلاً إن قواته ستغادر "قريبا جدا وتترك الأطراف الأخرى تهتم بالأمر"، مضيفا "سنترك سوريا بعد أن هزمنا داعش 100 بالمئة، وفروا وتقهقروا بشكل كبير. لقد هزمناهم بوتيرة سريعة."