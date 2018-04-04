البيت الأبيض: عملياتنا العسكرية ضد داعش في سوريا ستنتهي قريباً

أعلن بيان للبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن العمليات العسكرية الأمريكية ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا ستنتهي قريباً.

وأضاف البيان أنه لابد من القيام بتعاون بناء لضمان عدم ظهور التنظيم الإرهابي مرة أخرى.

وكان مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية دان كوتس قد صرح في وقت سابق اليوم، أن البيت الأبيض سيعلن عن خطته المستقبلية بشأن القوات الأميركية في سوريا قريبا.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي أن "ترامب وافق في اجتماع لمجلس الأمن القومي على إبقاء القوات الأميركية في سوريا لفترة أطول، لكنه يريد إخراجهم في وقت قريب نسبيا".

وبحسب المسؤول "ترامب لم يقر جدولا زمنيا محدد لسحب القوات لكنه يريد ضمان هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية ويريد من دول أخرى في المنطقة بذل مزيد من الجهود والمساعدة في تحقيق الاستقرار بسوريا".