انتشار غير مسبوق لبكتيريا "الكابوس" في الولايات المتحدة

ذكر مسؤولون في قطاع الصحة الأمريكية أنه تم رصد "بكتيريا الكابوس" ذات المقاومة غير الاستثنائية للمضادات الحيوية أكثر من 200 مرة في الولايات المتحدة العام الماضي في أول واقعة من نوعها توضح التهديد الذي تشكله هذه الحالات النادرة.

وقال المسؤولون في القطاع إن الحالات المكتشفة كانت أكثر مما توقعوه، موضحين أن العدد الحقيقي ربما أكبر، لأن الجهود تضمنت فقط مختبرات محددة في كل ولاية.

وظهرت المشكلة في الغالب على أشخاص في مستشفيات ودور رعاية ممن يستخدمون التغذية الوريدية أو الأنابيب الأخرى، التي ربما تصاب بالعدوي. وفي حالات كثيرة، كان وجد هم على اتصال وثيق بهؤلاء المرضى أثر لتلك الجراثيم الخارقة ما يثير خطر مزيد من الانتشار.

بعض المرضى ممن سافر خارج البلاد للخضوع لجراحة أو لرعاية صحية أخرى في بلد آخر، حيث الجراثيم المقاومة للعقاقير أكثر انتشارا، وتم اكتشاف إصابتهم بالبكتريا الخارقة بعد عودتهم إلى الولايات المتحدة.

نائبة مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، آن شوتشات قالت: "عثرنا على بكتيريا الكابوس في كل مكان.. نحن على حافة عدوى غير قابلة للعلاج" حيث الخيار الوحيد هو الرعاية الداعمة والسوائل وأحيانا الآلات للحفاظ على الحياة لمنح المريض فرصة للتعافي.

يُشار إلى أن العدوى بالبكتيريا في المستشفيات الأمريكية تصيب أكثر من مليون شخص سنويا يتوفى منهم الآلاف سنوياً.