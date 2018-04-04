فيسبوك يعترف بتسريب بيانات 87 مليون حساب إلى شركة أبحاث

أعلنت شركة فيسبوك أن بيانات حوالي 87 مليون حساب على موقع فيسبوك قد تكون سربت إلى شركة الأبحاث الشهيرة كامبريدج أناليتيكا.

وأوضح بيان صادر عن فيسبوك، اليوم الأربعاء، أن معظم أصحاب هذه الحسابات من الولايات المتحدة، وأنه سيبدأ في إبلاغ المستخدمين الذين سربت بيانات حساباتهم اعتباراً من 9 أبريل/ نيسان الجاري

ومن المقرر أن يدلي الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرغ بشهادته أمام الكونجرس الأمريكي الأسبوع المقبل.

وتراجعت أسهم "فيسبوك" قرابة 18% منذ 16 مارس/ آذار عندما أقرت الشركة للمرة الأولى بتسريب بيانات مستخدمين لشركة "كامبريدج أناليتيكا" مما أدى لانخفاض القيمة السوقية لـ"فيسبوك" قرابة مئة مليار دولار.