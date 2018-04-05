البرازيل منقسمة على نفسها إزاء حبس الرئيس السابق لولا دا سيلفا

أصبح الرئيس البرازيلي السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الخميس على وشك دخول السجن بعد رفض المحكمة العليا البرازيلة التماساً قدمه لإرجاء تنفيذ حكم بالحبس صادر بحقه إلى حين استنفاد الطعون عليه، في قرار يحمل تداعيات سياسية كبيرة في بلد يشهد استقطاباً شديداً.

من شأن التوقيف المرتقب للولا الذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر أن يعيد خلط الأوراق في أحد أكثر الاقتراعات صعوبة لجهة توقع النتائج منذ عقود.

ويقول خبراء قانونيون إن دخول دا سيلفا السجن لن يستغرق أكثر من بضعة ايام، وقد يحصل الثلاثاء المقبل.

وسيترتب على لولا (72 عاما) أن يقضي حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً وشهر لتلقيه شقة فخمة على الشاطئ من شركة بناء لقاء امتيازات في مناقصات عامة.

وينفي الرئيس السابق (2003-2010) بشكل قاطع الاتهامات، مشددا على عدم وجود أدلة، ومندداً بمؤامرة تهدف إلى منعه من الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وبعيد صدور قرار المحكمة اكد حزب العمال، الذي أسسه لولا في ثمانينيات القرن الماضي، في تغريدة على تويتر ان "الشعب البرازيلي لديه الحق بالتصويت للولا، مرشح الامل. سندافع عن ترشحه في الشوارع وفي جميع المحافل، حتى استنفاد جميع الوسائل".

واستمرت مداولات المحكمة العليا التي بدأت بعد ظهر الأربعاء ونقلها التلفزيون في بث مباشر، 11 ساعة لتنتهي صباح الخميس، وأصدرت قرارها بموافقة ستة أصوات مقابل اعتراض خمسة.

وعشية انعقاد جلسة المحكمة العليا مساء الثلاثاء، شهدت المدن الكبرى تظاهرات لعشرات آلاف الاشخاص للمطالبة بحبس لولا.

واكد الحزب الاشتراكي الديموقراطي البرازيلي (وسط اليمين) في بيان ان "الرئيس السابق ليس فوق القانون. ان صدور قرار مخالف من شأنه احباط المجتمع وسيشكل عودة الى الوراء في المعركة ضد الافلات من العقاب".

لكن الموقف الأكثر إثارة للجدل جاء من جانب الجيش، فقد أعلن قائد الجيش البرازيلي الجنرال ادواردو فياش بواش على تويتر أن العسكريين "يشاطرون شعور البرازيليين الذين يرفضون اي افلات من العقاب".