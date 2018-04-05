الحادثة الثالثة خلال يومين.. تحطم طائرة عسكرية أمريكية

تحطمت طائرة عسكرية من طراز "إف 16" في قاعدة "نيليس" الجوية، بولاية نيفادا، غربي الولايات المتحدة وفق ما أعلنت القوات الجوية الأمريكية، الأربعاء،.

ونقلت شبكة "سي إن إن" المحلية عن بيان للقوات الجوية أنّ الطائرة تحطمت عند الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (17:30 ت.غ)، خلال "تدريبات اعتيادية".

وأضاف البيان أنّ الوضع الصحي لقائد الطائرة ما يزال غير معلوم، حتى الساعة (21:11 ت.غ).

وهو الحادث الثالث الذي تتعرض له طائرة تابعة للجيش الأميركي في غضون يومين.

والثلاثاء في الساعة 14,35 (21,35 ت غ) تحطمت مروحية من طراز "سوبر ستاليون" تابعة لسلاح مشاة البحرية الاميركية (المارينز) في كاليفورنيا خلال تدريب روتيني قرب مدينة إل سنترو الصغيرة الواقعة قرب الحدود مع المكسيك. وأسفر الحادث عن مقتل طاقم المروحية المؤلف من أربعة عسكريين، في حين فتح المارينز تحقيقا لتحديد ملابساته.

وفي الساعة 16,00 (13,00 ت غ) من اليوم نفسه تحطمت مقاتلة من طراز "هاريير ايه في-8 بي" تابعة لسلاح البحرية الأميركية بعيد إقلاعها من مطار جيبوتي قرب معسكر ليمونييه، القاعدة العسكرية الأميركية في القارة الإفريقية.

ونجح قائد المقاتلة أن يقذف بنفسه من الطائرة لكنه أصيب بجروح ونقل الى مستشفى المعسكر، بحسب ما أعلنت البحرية في بيان.