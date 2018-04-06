ترامب يدرس فرض 100 مليار دولار إضافية كرسوم جمركية على الصين

يدرس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية إضافية على واردات بلاده من الصين بقيمة 100 مليار دولار، بعد إقراره في وقت سابق رسوماً بقيمة 50 مليار دولار.

وذكر الرئيس الأمريكي، في تصريحات صحفية الخميس، إنه تم تحديد مئات المنتجات الصينية خلال هذا الأسبوع، مثل أجهزة التلفزيون ذات الشاشات المسطحة والأجهزة الطبية، التي يمكن أن تخضع لتعريفات جمركية إضافية.

وفرضت الصين من جهتها رسوماً جديدة بلغت 50 مليار دولار على عدد من المنتجات الأمريكية وخاصة الزراعية، رداً على القرار الأمريكي السابق.

وتعليقاً على القرار الصيني، قال ترامب: "بدلا من معالجة سوء سلوكها، اختارت الصين إلحاق الضرر بمزارعينا ومصنعينا".

وكشف ترامب، أنه أصدر تعليماته لممثل التجارة الأمريكي، روبرت لايتهايزر، لتحديد إذا كان هناك ما يبرر إضافة 100 مليار دولار كرسوم جمركية "وإذا كان الأمر كذلك، يتم تحديد المنتجات التي ستفرض عليها هذه التعريفات".

وكان ترامب، قد أكد الأربعاء، أن بلاده ليست في حرب تجارية مع الصين، معترفا بخسارة واشنطن تلك الحرب منذ سنوات، بسبب من سماهم "الحمقى".

وفي وقت سابق، قال نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوفين إن بلاده لا تريد حربا تجارية مع الولايات المتحدة، لكنها مستعدة لها إذا أرادت واشنطن ذلك.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء "لا يوجد منتصر في الحرب التجارية، لكننا لا نخاف هذه الحرب، إذا أراد أحد محاربتنا فسنكون هناك"، إلا أنه أكد أن بلاده "لا تزل مستعدة للحوار والمفاوضات".