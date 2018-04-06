نتنياهو يعبر لترامب عن قلقه من خطته حول الانسحاب من سوريا

أفادت مصادر مطلعة في البيت الأبيض أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر للرئيس الأمريكي ترامب عن قلقه من خطة الأخير حول الانسحاب من سوريا.



وأضافت المصادر أن نتنياهو حاول خلال الاتصال الهاتفي الذي جمع بينه وبين ترامب أمس الأربعاء، أن يقنع ترامب بالعدول عن فكرة الانسحاب من سوريا.

وأشارت المصادر إلى أن المكالمة شهدت توتراً بين الطرفين بسبب المخاوف الإسرائيلية من انسحاب أمريكا من سوريا الأمر الذي اعتبره نتنياهو أنه سيسمح لأعداء إسرائيل بالحصول على "موطئ قدم" لهم في بلد مجاورة.

وأعلن ترامب في 29 مارس/ آذار الماضي نتيته لسحب القوات الأمريكية من سوريا قائلاً " "سنترك الأطراف الأخرى تهتم بالأمر، سنترك سوريا بعد أن هزمنا داعش 100%، لقد هزمناهم بوتيرة سريعة".

وأمس الأربعاء، أفادت وسائل إعلام أمريكية محلية بأن الرئيس طالب بسحب قوات بلاده من سوريا قبل الانتخابات الفرعية للكونغرس، المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، دون إصدار أمر رسمي أو اقتراح جدول زمني. بينما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه لا يوجد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا، مؤكدة أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمحاربة داعش.