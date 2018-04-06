7 شخصيات مقربة من بوتين في مرمى عقوبات أمريكية جديدة

في آخر مؤشر على تدني العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، فرضت هذه الأخيرة، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على سبع شخصيات روسية رفيعة بتهمة دعمها جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تقويض الديمقراطية في بلدان غربية.

ووصف مسؤولون أميركيون رجال الأعمال الأثرياء الروس الذين شملتهم العقوبات بأنهم من "دائرة بوتين المقربة".

وقال أحد المسؤولين إن "الولايات المتحدة تأخذ هذه القرارات ردا على النهج الوقح المستمر والمتزايد للحكومة في القيام بنشاطات خبيثة حول العالم".

ومن بين الذين شملتهم العقوبات قطب تجارة الألومنيوم أوليغ ديريباسكا الذي يوصف بأنه يعمل لصالح الحكومة الروسية، إضافة إلى أليكسي ميلر مدير عملاق الغاز "غازبروم" التي تملكها الدولة.