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"الصخرة": سأحضر أفضل "تكيلا" لدي لمشاركتها مع الأمير بن سلمان في الرياض

ديلي صباح
إسطنبول
الممثل والمصارع الأمريكي دواين جونسون المعروف باسم ذا روك (وكالة الأنباء الفرنسية) الممثل والمصارع الأمريكي "دواين جونسون" المعروف باسم "ذا روك" (وكالة الأنباء الفرنسية)

علق الممثل والمصارع الأمريكي "دواين جونسون" والمعروف باسم "ذا روك" (الصخرة) على اللقاء الذي جمعه وعدد من مشاهير هوليوود مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في حفل عشاء أقامه عملاق الإعلام روبرت مردوخ على شرف الأمير بن سلمان، بأنه كان لقاءا مميزاً وكانت "ليلة تاريخية"

وكتب جونسون في منشور له بحسابه الشخصي على "إنستغرام" أنه سعد كثيراً بلقاء الأمير بن سلمان وحديثه معه عن نشأته وعائلته، ورؤيته لتطوير المملكة.

كما عبر جونسون عن سعادته لمعرفته بوجود جمهور كبير له في السعودية.

وكتب " أتطلع لأول زيارة لي قريباً إلى المملكة العربية السعودية. سأحرص على أن أحضر أفضل مشروب تكيلا لدي (نوع من الخمور) لأشاركه مع سمو الأمير"

بعد ذلك قام جونسون بتعديل المنشور إلى "لحسن حظي أني أحضرت شراب التكيلا الخاص بي" بعد أن أدرك أنه من غير اللائق كتابة أنه سيحضر معه تكيلا إلى دولة يحظر بها شرب وبيع الخمور.

والتقى ولي العهد السعودي في حفل عشاء ميردوخ، إضافة إلى جونسون بالممثلين الأمريكيين مورغان فريمان، ومايكل دوغلاس، وجيمس كاميرون مخرج فيلم "تيتانيك" الشهير، وستيفن سبيلبرغ، مخرج فيلم "جوراسيك بارك".

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