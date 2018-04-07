منظمة سرية تلقت 1.1 مليار دولار من زعيم يهودي لتخويف الأمريكيين من المسلمين

قالت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية إن القيادي اليهودي، رونالد لودر، مول جماعة أمريكية سرية بمقدار 1.1 مليار دولار لمساعدتها في حملتها الإعلانية التي ركزت على إثارة الخوف لدى الأمريكيين من المسلمين، خلال الحملات الانتخابية التي حملت دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وبحسب الصحيفة، قادت منظمة "أمريكا آمنة الآن" حملة إعلانية موجهة على فيسبوك وجوجل للوصول إلى المصوتين المحتملين في انتخابات 2016، لا سيما في الولايات والمقاطعات المتأرجحة في نوايا التصويت.

ويعد رونالد لودر، رئيس ما يسمى بالكونغرس اليهودي العالمي، أحد أكبر داعمي المنظمة السرية التي أنفقت ملايين الدولارات في حملة إعلانات مدفوعة تتنبأ بسيطرة المسلمين على الولايات المتحدة.

ودفع لودر 1.1 مليار دولار إلى منظمة "أمريكا آمنة الآن"، بحسب ما أظهرت نماذج مصلحة الضرائب التي أميط اللثام عنها الخميس.

ويعد أكبر داعمي المنظمة من الأفراد روبرت ميركر، بمقدار 2 مليون دولار، وروبرت مستثمر في صندوق التحوط، ودعمت عائلته موقع أخبار بريت بارت، وشركة تحليل البيانات كامبريدج أناليتيكا، التي تواجه مؤخراً فضيحة إساءة استخدام بيانات مستخدمي فيسبوك للتأثير على ملايين الناخبين في الولايات المتحدة لتأييد ترامب.