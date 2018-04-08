ترامب يدين هجوم الأسد الكيماوي على دوما ويتوعده بدفع ثمن باهظ

أدان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، الهجمات الكمياوية التي شنها النظام السوري على مدينة دوما مساء السبت، وتوعد رئيس النظام السوري بشار الأسد بأنه "سيدفع ثمناً باهظاً".

وحمل ترامب كلاً من روسيا وإيران والرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسؤولية عن دعم الأسد الذي وصفه مجدداً بـ"الحيوان".

ووصف ترامب الهجوم الكيمياوي الذي أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات بحالات اختناق في دوما بـ"المتهور"، داعياً النظام السوري وداعميه إلى رفع الحصار عن دوما وفتح الطريق أمام المساعدات الطبية وفرق التوثيق.

ونقلت وكالة رويترز عن مستشار في البيت الأبيض قوله إن إدارة ترامب لا تستبعد أي خيار في الرد على هجوم دوما.