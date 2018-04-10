استقالة مستشار ترامب للأمن الداخلي

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، استقالة توم بوسيرت مستشار الرئيس دونالد ترامب للأمن الداخلي من منصبه.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من تسلّم جون بولتون منصبه مستشارًا للأمن القومي بالبيت الأبيض، خلفًا لهربرت ماكماستر الذي أقاله ترامب الشهر الماضي.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن سارة ساندرز المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض قولها، في بيان: "إن توم بوسيرت سيغادر منصبه".

وأضافت أن "ترامب ممتنّ لالتزام توم بسلامة وأمن بلدنا العظيم".

من جهتها ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، على تويتر أن استقالة توم "جاءت بناءً على طلب من مستشار الأمن القومي جون بولتون".