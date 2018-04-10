ترامب يستقبل أمير قطر في البيت الأبيض

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن مساء اليوم، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال ترامب خلال اللقاء إن الشيخ تميم "صديق رائع لي ونعمل بشكل جيد والأمور تسير بشكل ممتاز مع قطر".

من جانبه، قال أمير قطر إن "العلاقات مع أمريكا تعود إلى أكثر من 40 عاما وشراكتنا الاقتصادية تبلغ أكثر من 125 مليارا وهدفنا مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القادمة، وتعاوننا العسكري قوي".

وأكد استعداد بلاده للتعاون مع واشنطن لإيقاف تمويل الارهاب في المنطقة.

ووجه الشكر لترامب لأنه "شارك شخصيا في محاول حل الأزمة الخليجية".

ووصل أمير قطر الولايات المتحدة، الجمعة، في زيارة تستمر عدة أيام.

وتأتي زيارة أمير قطر لأمريكا في وقت تشهد فيه المنطقة أزمة بدأت في 5 يونيو/ حزيران 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة.