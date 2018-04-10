واشنطن تدعو للتصويت على تشكيل لجنة جديدة تحدد المسؤول عن هجوم دوما

قال دبلوماسيون أمميون، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة دعت للتصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار لتشكيل لجنة جديدة تحدد المسؤول عن الهجوم الكيميائي في سوريا.

يأتي ذلك في وقت تتحرك فيه أمريكا وحلفاؤها للردّ على الهجوم الكيميائي على مدينة دوما السورية، والذي أدى لمقتل 78 شخصاً.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس نقلًا عن دبلوماسيين في مجلس الأمن أن مشروع القرار يتضمن إدانة بـ "أقوى العبارات" استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأوضح المصدر أن الولايات المتحدة طلبت التصويت على القرار مساء اليوم في الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش.