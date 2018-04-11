زوكربرغ: لا أرفض تنظيم الانترنت شرط ألا يلحق ضررا بالشركات الصغيرة

كرر رئيس مجلس ادارة فيسبوك مارك زوكربيرغ الأربعاء أمام الكونغرس الأميركي أنه لا يرفض تنظيم الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لكنه اشترط ألا يلحق ذلك ضررا بالشركات الصغيرة في القطاع.

وقال زوكربرغ في اليوم الثاني من ادلائه بشهادته أمام الكونغرس في قضية استخدام بيانات شخصية لمستخدمي فيسبوك أن "أهمية الانترنت تتعاظم في العالم وأعتقد أن شكلا من أشكال التنظيم هو أمر لا بد منه".

وأضاف "لا أعتقد أن ليس ثمة حاجة إلى التنظيم ولكن ينبغي التنبه عند القيام به".

وتابع زوكربرغ "غالبا ما تكون شركة تملك موارد على غرار مواردنا قادرة على احترام القواعد المطبقة، لكن الأمر قد يكون أكثر صعوبة بالنسبة إلى شركات أصغر. ينبغي إيلاء هذه الأمور اهتماما حين نتحدث عن قواعد ينبغي تطبيقها".

ويواجه رئيس مجلس إدارة فيسبوك منذ الثلاثاء أسئلة البرلمانيين الأميركيين بعدما استدعي لشرح موقفه حول مختلف الفضائح التي طاولت فيسبوك.

وإضافة إلى قضية شركة "كامبريدج أناليتيكا" التي استخدمت فيها البيانات الشخصية لنحو 87 مليون مستخدم لأغراض سياسية، تتناول جلسات الاستماع ايضا قضية التدخل الروسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي في الانتخابات الرئاسية الأميركية العام 2016.