ترامب: الضربة العسكرية لنظام الأسد قد تكون قريبة جداً وقد لا تكون

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن يكون قد حدد موعداً لتوجيه ضربات عسكرية لنظام الأسد كان قد هدد بتوجيهها رداً على استخدام الأخير للسلاح الكيميائي في دوما بالغوطة الشرقية قبل أيام.

وأكد ترامب أن الضربات العسكرية المرتقبة "قد تكون قريبة جداً كما أنها قد لا تكون كذلك".

وقال في تغريدة جديدة له، على حسابه بموقع تويتر: "لم أقل قط متى ستحدث الضربة على سوريا، قد يحدث ذلك قريباً جداً وقد لا يحدث ذلك على الإطلاق".

من جهة أخرى، أثنى ترامب على الدور الذي لعبته إدارته في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتابع: "تحت إدارتي قمنا بعمل رائع في تخليص المنطقة من داعش؛ أين شكراً أمريكا؟".