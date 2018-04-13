لجنة بمجلس الشيوخ تسائل بومبيو بشأن تصريحات سابقة له مناهضة للمسلمين

أكد مايك بومبيو الذي اختاره الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمنصب وزير الخارجية، الخميس أنه يحترم جميع الناس، وذلك رداً منه على أسئلة أعضاء ديموقراطيين في مجلس الشيوخ حول تصريحات سابقة مثيرة للجدل أطلقها حول المسلمين.

وخلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، والتي ستتخذ قراراً بشأن تسمية بومبيو في منصب وزير الخارجية، ذكّر السناتور عن ولاية نيوجيرسي كوري بوكر مع أعضاء آخرين بالتصريحات "الدراماتيكية" التي أطلقها بومبيو في العام 2013 عندما اتَهَم قادة المجتمع الإسلامي الأميركي بالبقاء صامتين إثر الاعتداء الذي استهدف ماراتون بوسطن واعتباره أنهم كانوا بذلك "متواطئين محتملين" مع الإرهاب.

وقد عادت تصريحات بومبيو هذه إلى الواجهة، منذ أن اختاره ترامب في آذار/ مارس وزيرا للخارجية.

وبومبيو الذي عبّر في وقت سابق عن رغبته بأن يضع حقوق الإنسان في صلب دبلوماسيّته، دافع عن نفسه مشددا على أنه لطالما "عامل كل شخص، من أيّ طائفة، بالاحترام الذي يستحقه".

وقال "لقد عملت عن كثب مع زعماء مسلمين من الدول الإسلامية" خلال العام الماضي على رأس وكالة الاستخبارات.

من جهة ثانية، سئل بومبيو عن تصريح سابق له حول المثليين. فسأله السناتور بوكر ما إذا كان يعتقد أن المثلية الجنسية "انحراف"، فلم يُجب بومبيو بشكل واضح بنعم أم لا وقال "احترامي لكل شخص هو نفسه، بغض النظر عن ميوله الجنسية".