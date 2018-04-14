نيكي هايلي: تمكنّا من شل برنامج الأسلحة الكيميائية السوري

قالت نيكي هايلي، المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، اليوم السبت، إن "الضربات ضد مواقع النظام السوري كانت مبررة ومشروعة ومتناسبة"، ونحن "تمكنّا من شل برنامج الأسلحة الكيميائية السوري".

وأضافت أمام جلسة طارئة لمجلس الأمن دعت إليها روسيا أنه "في حال استخدام النظام الغاز السام مرة أخرى فإن الولايات المتحدة ستكون جاهزة للرد".

وأشارت هايلي إلى أن "الفيتو الروسي كان الضوء الأخضر لنظام الأسد لاستخدام الأسلحة الكيميائية".

وقالت "نحن على ثقة بأننا تمكنّا من شل برنامج الأسلحة الكيماوية السوري".

من جهته، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن الضربات الغربية على مواقع للنظام "انتهاك للقانون الدولي".

وحول الأزمة السورية، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمة ألقاها خلال الجلسة، إن "التسوية لا بد أن تكون سياسية".

وفجر اليوم السبت، أعلنت واشنطن وباريس ولندن، شن ضربة عسكرية ثلاثية على أهداف تابعة للنظام السوري في رد على هجوم كيميائي نفذه النظام السوري على مدينة دوما السبت الماضي أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى.