ترامب يهاجم وسائل إعلام انتقدت عبارته "المهمة أنجزت" في سوريا

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، وسائل إعلام في بلاده قال إنها استغلت عبارته "المهمة أنجزت" لـ"الحط" من قدر الضربة العسكرية التي نفذتها واشنطن بالاشتراك مع لندن وباريس على النظام السوري فجر السبت.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر": "تم تنفيذ الضربة في سوريا على أكمل وجه وبدقة عالية، لدرجة أن الطريقة الوحيدة التي استطاعت وسائل الإعلام الكاذبة استخدامها للحط من قدر الغارة كانت استخدامي لتعبير (المهمة أُنجزت)".

ولدى تعليقه أمس على الضربة الثلاثية التي قادتها واشنطن ضد مواقع للنظام السوري قال ترامب مغردا على تويتر "المهمة أنجزت بنجاح".

إلا أن وسائل إعلام محلية انتقدت تعبير ترامب، وقالت إن الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش سبق واستخدمه في عام 2003 لوصف الغزو الأمريكي للعراق، رغم استمرار العنف هناك لسنوات بعد ذلك.

وفجر اليوم السبت، أعلنت واشنطن وباريس ولندن، شن ضربة عسكرية ثلاثية على أهداف تابعة للنظام السوري.

وجاءت تلك الضربة الثلاثية، رداً على مقتل 78 مدنيًا على الأقل وإصابة مئات، في 7 أبريل/نيسان الجاري، جراء هجوم كيميائي نفذه النظام السوري على مدينة دوما، في الغوطة الشرقية بريف دمشق