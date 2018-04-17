طائرة ركاب أمريكية تهبط اضطرارياً بعد تحطم غطاء محركها وإحدى نوافذها

هبطت طائرة تتبع لشركة خطوط طيران "ساوث ويست" الأمريكية اضطرارياً في مطار فيلاديلفيا، اليوم الثلاثاء، بعد تحطم غطاء محركها اليساري وإحدى نوافذها.

وقال مارتي مارتينيز، أحد الركاب على متن الطائرة المتضررة، في بث مباشر على صفحته بموقع فيسبوك، وهو يرتدي قناع الأوكسجين: "ثمة خطأ ما في طائرتنا، يبدو أننا نهوي.. هبوط اضطراري، رحلة لساوث ويست من مدينة نيويورك إلى دالاس".

وبعيد الحادث، أخبر قريب أحد الركاب قناة "إن بي سي 10" في مكالمة هاتفية أن سيدة من بين الركاب انسحبت إلى خارج الطائرة جزئياً فيما قام ركاب آخرون بسحبها إلى الداخل".