إسرائيل تخفض حجم مشاركتها في مناورات عسكرية بسبب التوتر على حدودها الشمالية

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ألغى مشاركة مقاتلات من طراز "إف 15" تابعة له في مناورات عسكرية مقررة في الولايات المتحدة الشهر المقبل؛ بسبب التوتر على الحدود الشمالية مع سوريا.

التدريب الجوي المسمى "ريد فلاغ" أي الراية الحمراء، سيجري في ولاية آلاسكا في ظروف جوية قاسية، بمشاركة سلاح الجو الأمريكي وعدة دول أخرى.

وحسب صحف إسرائيلية، كان من المفترض أن يشارك عدد من مقاتلات "إف 15" الإسرائيلية في التمرين المذكور، لكن تقرر إلغاء مشاركتها بسبب بُعد المسافة بين آلاسكا وإسرائيل الأمر الذي يمنع عودة هذه الطائرات في وقت قصير حال وقوع طارئ.

وعوضا عن تلك المقاتلات المتطورة، ستشارك إسرائيل بطائرات نقل من طراز "هيركوليس" في التدريب المذكور.

وأمس الثلاثاء، قال ضابط في جيش النظام السوري لرويترز إن انطلاق الدفاعات السورية الليلة الماضية كان نتيجة هجوم سيبرالي قامت به الولايات المتحدة وإسرائيل. الضابط الذي فضل عدم ذكر اسمه، قال "كان هناك هجوم إلكتروني" على نظام الرادارات السوري مما جعلها تطلق الصواريخ المضادة، وأضاف أن هذا ما توصل إليه الخبراء الروس الذين حققوا في الأمر.

والاثنين، زعمت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام أسقطت صواريخ اخترقت أجواء مدينة حمص وسط البلاد.

فيما قالت مواقع إلكترونية مقربة من النظام إن الدفاعات الجوية تصدت لأجسام غريبة في سماء العاصمة دمشق، مرجحة أن تكون الصواريخ إسرائيلية.