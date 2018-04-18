اعتقال 37 يهودياً أمريكياً لاحتجاجهم على عنف إسرائيل ضد الفلسطينيين بغزة

اعتقل في الولايات المتحدة الأمريكية 37 شاباً يهودياً في عدة ولايات، نهاية الأسبوع الماضي بعد احتجاجهم على استخدام إسرائيل العنف المفرط ضد الفلسطينيين العزل في قطاع غزة المحاصر.

وتظاهر النشطاء اليهود أمام مكاتب المنظمات اليهودية وبعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مطالبين إياهم بإدانة العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

ونظمت الاحتجاجات حركة "إن لم يكن الآن" اليهودية الأمريكية، وقد تأسست هذه الحركة في صيف عام 2014 خلال الحرب الإسرائيلية على غزة من قبل شبان يهود.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد 3 أسابيع على انطلاق مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة، والتي تصدت لها القوات الإسرائيلية بعنف شديد وإطلاق الرصاص العشوائي، ما أسفر عن مقتل العشرات وجرح الآلاف.