كامبردج أناليتيكا: ترامب يتخذ من المسلمين عدوا مصطنعا مثلما فعل هتلر مع اليهود

أكدّ الرئيس التنفيذي لشركة مفوض المعلومات "كامبريدج أناليتيكا"، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتبع نفس أسلوب الزعيم النازي أدولف هتلر لدى اتخاذه من طائفة دينية عدواً مصطنعاً لتحقيق مكاسب سياسية.

وقال نايجل أواكس، وفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إنّ أدولف هتلر قام بتشويه اليهود لحشد الدعم السياسي، رغم أنه لم يكن لديه مشكلة معهم، والآن يستخدم ترامب تكتيكات مشابهة للزعيم الألماني.

وأضاف نايجل "هاجم هتلر اليهود بالطبع، ولم تكن لديه مشكلة مع اليهود على الإطلاق، لكن الناس لم يكونوا يحبون اليهود، فاستفاد من عدو مصطنع، وهذا بالضبط ما فعله ترامب حين استفاد من المسلمين".