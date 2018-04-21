إعدام مسن أمريكي عمره 83 عاماً أدين بقتل قاضي

نفذت ولاية آلاباما الأمريكية، أمس الخميس، حكم الإعدام في حق والتر مودي (83 عاماً) لإدانته بقتل قاضي ومحامي عام 1989.

نفذ الحكم بحقن مودي بالإبرة السامة. ليصبح أكبر من يعدم في الولايات المتحدة منذ عودة تطبيق حكم الإعدام.

وأدين مودى بإرسال قنبلة بالبريد فى عام 1989 قتلت القاضى روبرت فينس (58 عاما) وبإرسال قنبلة أخرى قتلت روبرت روبنسون وهو محام مختص بالحقوق المدنية بولاية جورجيا.

ويقول الادعاء إن مودى أرسل القنبلة للقاضى بسبب غضبه من إدانة سابقة فى عام 1972 فى قضية تتعلق بقنبلة أيضا، وإنه أرسل القنبلة الأخرى للمحامى لإرباك التحقيقات.