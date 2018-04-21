ترامب لا يعتقد أن محاميه سوف "ينقلب" عليه خلال التحقيق معه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه لا يتوقع أن "ينقلب" محاميه الشخصي مايكل كوهين في حين تحقق الحكومة في التعاملات التجارية للأخير.

واتهم ترامب، في سلسلة تغريدات له، صحيفة "نيويورك تايمز" ومراسلاً يعمل لديها بالمضي قدما في "تدمير مايكل كوهين وعلاقته بي على أمل أن ينقلب"، في إشارة إلى احتمال تعاونه مع الحكومة مقابل تسهيلات.

وفي تغريدة قال ترامب: "آسف، لا أعتقد أن مايكل يفعل ذلك رغم الاضطهاد والإعلام المخادع".

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) دهم منزل كوهين ومكتبه وغرفته في فندق في وقت سابق من الشهر الجاري.