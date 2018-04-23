ترامب في سؤال مباشر لنتنياهو: هل تريد السلام حقاً مع الفلسطينيين؟

سأل الرئيس دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مكالمة هاتفية، إن كان حقا يريد السلام مع الفلسطينيين؛ هذا ما كشف عنه موقع إخباري أمريكي مشيراً أن المكالمة جرت العام الماضي ودون أن يكشف عما كانت إجابة الزعيم الإسرائيلي.



وقد تطرقت غالبية وسائل الإعلام الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين إلى هذا التقرير دون صدور أي تعقيب عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.



التقرير نشره موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي وجاء فيه: "في مكالمة هاتفية العام الماضي مع نتنياهو، قال الرئيس ترامب شيئًا صدم بعض الأشخاص الذين ساعدوا في إعداد مواده للمحادثة، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة على الدعوة، سأل ترامب بيبي (نتنياهو) بصراحة إذا كان يهتم فعلا بالسلام أم لا".

ولم يذكر الموقع، الرد الإسرائيلي على سؤال الرئيس الأمريكي.



وأضاف الموقع الإخباري الأمريكي إن "ترامب كان يضغط على نتنياهو حول أهمية التوصل إلى "صفقة" للسلام في الشرق الأوسط، وكان يقرأ تقارير إخبارية عن تخطيطه لبناء مستوطنات إضافية لإرضاء قاعدته المحافظة في إسرائيل".



وتابع أكسيوس: "يعتقد ترامب أن نتنياهو أغضب الفلسطينيين بلا داع، لذا، في سياق محادثة طويلة كانت ودية في معظمها، سأله بصراحة عما إذا كان يريد حقا السلام أم لا".



ونقل الموقع عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، لم يحدد اسمه، تعقيبه: "يتمتع الرئيس بعلاقة وثيقة وصريحة مع رئيس وزراء إسرائيل ويقدر جهوده القوية لتعزيز قضية السلام في وجه العديد من التحديات ".



أما المتحدثة بلسان البيت الأبيض ساره ساندرز، فقالت: "لدى الرئيس علاقات عظيمة مع عدد من الزعماء الأجانب، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يكون عدوانيًا عندما يتعلق الأمر بالتفاوض على أفضل ما يمكن لأمريكا".



ويقول مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة الأمريكية تعكف على بلورة خطة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية دون الإعلان عنها حتى الآن.

في حين يصر مسؤولون فلسطينيون على أن قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في السادس من ديسمبر/كانون أول الماضي، أنهى دور الولايات المتحدة الأمريكية كراع وحيد لعملية السلام.