قائد القيادة المركزية الأمريكية في زيارة رسمية إلى إسرائيل

وصل قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل إلى إسرائيل أمس في زيارة لم يعلن عنها مسبقا؛ في حين ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن التطورات في سوريا وإيران ستكون المهيمنة على المحادثات التي سيجريها فوتيل مع المسؤولين العسكريين الإسرائيليين.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، الثلاثاء، إن فوتيل في ضيافة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي ايزنكوت دون توضيح مدة الزيارة.

وأوضحت أن الزيارة تأتي في ظل التوتر الأمني وتهديدات إيران لإسرائيل.

وأفادت في هذا الصدد بأن "مصادر إسرائيلية عبرت عن قلقها إزاء احتمال انسحاب القوات الأمريكية المرابطة في سوريا، وهي قوات تخضع لإمرة الجنرال فوتيل".

وأضافت: "كما يبحث فوتيل خلال زيارته احتمال تراجع واشنطن عن الاتفاق النووي الإيراني".

و

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا الولايات المتحدة إلى تعديل الاتفاق النووي الإيراني أو إلغائه، كما صرح أن "إسرائيل لن تسمح للأنظمة التي تسعى لإبادة بلادنا بالحصول على أسلحة نووية"