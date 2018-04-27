ترامب يهدد الدول التي لن تدعم الملف الأمريكي لتنظيم مونديال 2026 ضد المغرب

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، الدول التي لن تدعم الملف الثلاثي الأمريكي، المتكون من كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، من أجل استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، والذي ينافس الملف المغربي.

ووجه ترامب، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "تهديدا" للدول التي قد تعارض الترشح الأمريكي، أو التي قد تصوت لصالح الملف المغربي، واصفا موقفها بـ"المخجل".

و أعلن الرئيس الأمريكي ، دعمه القوي للملف الثلاثي الأمريكي.

وكتب الرئيس الأمريكي، في تويتر "لقد وضعت الولايات المتحدة ملفا مشتركا قويا، مع كندا والمكسيك، من أجل احتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، سيكون من المخجل على الدول التي ندعمها دائما، أن تعارض الملف الأمريكي".

وتساءل ترامب في المناسبة ذاتها، "لماذا يتعين علينا مساندة هذه الدول بينما هي لا تساندنا (بما في ذلك في الأمم المتحدة)؟".

وتعتبر هذه التدوينة أول موقف للرئيس الأمريكي، بخصوص ترشح بلاده لاستضافة المونديال، بعد أن ظل صامتا منذ أن قدم اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي عرضا مشتركا لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وتراهن أمريكا الشمالية على بنياتها التحتية المتطورة، من ملاعب وطرقات، وبنى تحتية سياحية متقدمة، غير أن الدعم الذي يلقاه المغرب من القارة الإفريقية وعدد من الدول الآسيوية والأوروبية، قد يرجح كفة الملف المغربي، في مرحلة التصويت النهائية، التي ستقام في 13 من شهر يونيو القادم، بروسيا.