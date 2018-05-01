انهيار مبنى في ساو باولو خلال محاولة رجال إطفاء إخماد حريق

انهار مبنى وسط مدينة ساو باولو البرازيلية خلال محاولة رجال إطفاء السيطرة علي حريق نشب داخله منتصف الليل.

وقال رجال إطفاء، اليوم الثلاثاء إن هناك ضحايا سقطوا جراء الحادث لكن لم يعرف عددهم بعد.

وقامت محطة "غلوبو تي في" بتغطية الحريق حتى لحظة انهيار المبنى.

وأظهرت اللقطات انهيار المبنى متعدد الطوابق وسط لهب ضخم، كما أمكن رؤية حطام على الأرض بشوارع قريبة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المبنى كان مقرا رسميا للشرطة الفيدرالية، لكنه بات مهجورا منذ سنوات عديدة وكثيرا ما سيطر عليه غوغائيون.

وقال رجل الإطفاء أندريه إلياس لمحطة "غلوبو" إنهم يتوقعون العثور على ضحايا بالداخل.

ولم يتضح عدد الاشخاص الذين كانوا داخل المبنى عندما نشب الحريق في حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي.