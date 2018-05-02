مصرع 5 في تحطم طائرة عسكرية أمريكية جنوب شرقي البلاد

أعلنت السلطات الأمريكية، مصرع 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في تحطم طائرة شحن عسكرية من طراز "سي 130" قرب مطار بولاية جورجيا جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن السلطات المحلية أن الطائرة التابعة للحرس الوطني الجوي كانت في مهمة تدريبية عندما تحطمت على تقاطع طريق قرب مطار بمدينة سافاناه.

وقال النقيب جيف بيزور، المتحدث باسم الجناح الجوي التابع للحرس الوطني بالولاية المذكورة، "إن الحادث أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل".

وأضاف أنه لا يستطيع تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة عندما تحطمت حوالي الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

من جهته، صرح الرائد باول داهلن، المتحدث باسم الحرس الوطني فى بورتوريكو(جزيرة تابعة لأمريكا)، لأسوشييتد برس، أن جميع من كانوا على الطائرة المنكوبة هم من بورتوريكو.

وأوضح أن المعلومات الأولية تشير أن هناك ما بين خمسة وتسعة أشخاص كانوا على متن الطائرة التي كانت متجهة إلى ولاية أريزونا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.