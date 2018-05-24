طلاب أتراك يحتجون على زيارة هيلي لجامعتهم بسبب مواقفها من المجازر الإسرائيلية

تعرضت مندوبة واشنطن الدائمة بالأمم المتحدة، نيكي هيلي، لاحتجاجات من الطلاب أثناء إلقائها كلمة في جامعة "هيوستن" الأمريكية؛ بسبب موقفها من المجازر الإسرائيلية الأخيرة بحق الفلسطينيين.

وردد الطلاب عبارات استهجان أثناء الكلمة التي ألقتها هيلي التي تعتبر أحد أكبر المدافعين عن إسرائيل في إدارة الرئيس، دونالد ترامب.

وفي هذا الصدد قام أحد الطلاب مخاطبًا هيلي قائلا لها "يدا نيكي هيلي ملطختان بالدماء، ولا زلتِ مستمرة في المشاركة بهذه المجازر، فأنتِ شريكة للإرهابيين والمحتلين (في إشارة للإسرائيليين)".

وعقب ذلك قام عدد من الطلاب ورددوا هتافات مناهضة لهيلي، اتهموها فيها بالضلوع في المجازر الإسرائيلية.

وفيما بعد نشر الطلاب بيانًأ على حسابهم بموقع "فيسبوك" انتقدوا فيه "التغاضي عن الظلم الذي يجري في العالم، لا سيما ما يتعرض له الفلسطينيون من تفرقة عنصرية".

وذكر البيان أن "هيلي نذرت نفسها لإسكات الأصوات المناهضة لإسرائيل"، متهمين إياها بـ"عرقلة إجراء تحقيقات حول المجزرة الإسرائيلية الأخيرة بقطاع غزة".