15 مصاباً في تفجير قنبلة في مطعم بكندا

وقع انفجار في مطعم هندي في إحدى ضواحي مدينة تورنتو، كندا، تسبب بإصابات لحوالي 15 شخصاً.

قالت الشرطة الكندية إن الحادث وقع حوالي الساعة 10:30 مساء أمس، مفصلة أن رجلين مجهولي الهوية دخلا مطعما في مدينة ميسيساجا يوم الخميس ووضعا عبوة ناسفة ثم لاذا بالفرار.

وقالت خدمة الإسعاف في المنطقة على تويتر إن 15 شخصا نقلوا إلى المستشفى وإن جروح ثلاثة منهم بالغة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم كما لم يتضح الدافع وراء الهجوم.

ونشرت الشرطة صورة على تويتر يظهر فيها رجلان في ملابس داكنة يدخلان منشأة وأحدهما يحمل شيئا على ما يبدو.

وقالت الشرطة إن أحد المشتبه بهما في منتصف العشرينات ممتلئ الجسم ويرتدي بنطال جينز أزرق داكنا ومعطفا بقلنسوة تغطي رأسه ولثاما أسود على وجهه. أما الثاني فكان نحيلا ويرتدي بنطال جينز فاتح اللون وقميصا رماديا ومعطفا داكنا بقلنسوة تغطي رأسه وقد لثم وجهه أيضا.

ووقع الهجوم في ميسيساجا، سادس أكبر مدينة كندية، بعد شهر من واقعة دهس لحشد في تورونتو بسيارة فان بيضاء مما أسفر عن سقوط 10 قتلى و15 مصابا.

وتبعد ميسيساجا مسافة 32 كيلومترا إلى الغرب من مدينة تورونتو ويسكنها 700 ألف نسمة.

وقالت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج في تغريدة إنها على تواصل مستمر مع القنصلية العامة في تورونتو والمفوض السامي الهندي في كندا وإن البعثتين تعملان على مدار الساعة.