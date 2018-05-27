ترامب: إمكانات رائعة في اقتصاد كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد انه يرى في اقتصاد كوريا "امكانات رائعة"، في استمرار للهجته الايجابية حول قمة مقررة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر "انا حقا أعتقد ان كوريا الشمالية تملك امكانات رائعة وسوف تكون أمة ذات اقتصاد ومالية كبيرين في يوم من الايام. كيم جونغ أون يوافقني الرأي حول هذا الموضوع، وهذا ما سيحدث".

وكان ترامب قد ألغى الخميس اجتماعه قمة مقررة في 12 حزيران/يونيو مع كيم في سنغافورة، قبل ان يتبنى اتجاها معاكسا حول القمة خلال ال24 ساعة الماضية.