وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نائب زعيم كوريا الشمالية الأسبوع الجاري

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو سيلتقي بأحد كبار المسؤولين في كوريا الشمالية، في نيويورك، الأسبوع الجاري.

يأتي ذلك في ظل التحضير للقمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في سنغافورة، الشهر المقبل.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن بومبيو سيلتقي بـ "كيم يونغ تشول" نائب زعيم كوريا الشمالية، بنيويورك الأسبوع الجاري.

وفي وقت سابق اليوم، أشاد ترامب، بالأجواء التي يتم فيها التحضير للقمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية، قائلًا إن هناك اجتماعات تجري مع الطرف الكوري.

وأضاف ترامب في تغريدة نشرها عبر حسابه بتويتر "حددنا فريقًا عظيمًا قويًا لمحادثاتنا مع كوريا الشمالية". لافتا أن نائب رئيس كوريا الشمالية، كيم يونغ تشول، يتجه حاليًا إلى نيويورك.

وعبر الأحد الماضي، وفد أمريكي قاده سونغ كيم، سفير سابق بكوريا الجنوبية والمفاوض النووي السابق مع بيونغ يانغ، إلى كوريا الشمالية للتمهيد للقمة.

وكتب ترامب في تغريدة نشرها الأحد "وصل فريقنا الأمريكي كوريا الشمالية لإنهاء ترتيبات القمة بيني وبين كيم جونغ أون". مضيفًا "لدي قناعة بأن كوريا الشمالية لديها إمكانيات رائعة لتصبح دولة اقتصادية ومالية كبيرة في يوم من الأيام".

والسبت الماضي، كشف رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إي، أن زعيم جارته الشمالية "ما يزال ملتزمًا بنزع السلاح النووي".