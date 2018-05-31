الولايات المتحدة تدرج "هيئة تحرير الشام" على قائمة المنظمات الإرهابية

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إدراج "هيئة تحرير الشام" في قائمة المنظمات الإرهابية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، أوضحت فيه أنها عدّلت إدراج "جبهة النصرة" على القائمة بإضافة "هيئة تحرير الشام"، باعتبار الأخيرة مجرد اسم مستعار لـ"النصرة".

وأضافت أن تغيير التسمية جرى في يناير/كانون الثاني 2017، بهدف تعزيز المنظمة موقعها في الانتفاضة السورية، وتحقيق أهداف خاصة أخرى في إطار علاقتها بـ"القاعدة".

وتابعت: "منذ يناير 2017، واصلت الجبهة العمل من خلال الهيئة في السعي لتحقيق تلك الأهداف".

ونقل البيان عن منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية، ناثان سيلس، قوله إن "تصنيف اليوم يسير في اتجاه أن الولايات المتحدة لا تنخدع بمحاولة القاعدة إعادة تشكيل نفسها".

وأضاف أنه "مهما اختلف اسم جبهة النصرة، فسوف نستمر في حرمانها من الموارد التي تسعى إليها بغية تعزيز أهدافها العنيفة".

و"هيئة تحرير الشام" هي إحدى أذرع "جبهة النصرة" التي انفصلت عن تنظيم "القاعدة" الإرهابي، خلال السنوات الماضية.